 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" усилила защиту сибирских подстанций от грозовых явлений

Россети ФСК ЕЭС усилила защиту сибирских подстанций от грозовых явлений

31 марта 2022, 11:48
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») модернизировала грозозащиту на 32 магистральных подстанциях Сибирского федерального округа, Забайкальского края и Республики Бурятия. Было установлено 485 современных устройств, предназначенных для защиты энергооборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений. Это обеспечило высокую надежность электроснабжения в весенне-летний период.

Современные устройства пришли на смену выработавшим ресурс вентильным разрядникам. Ограничители перенапряжения отечественного производства компактны, надежны в эксплуатации, устойчивы к атмосферным загрязнениям и адаптированы к суровому сибирскому климату. Их применение в грозовой период значительно снижает риск повреждения трансформаторов тока, выключателей, разъединителей и другого подстанционного оборудования.

Больше всего нового оборудования смонтировано в Красноярском крае. На 12 магистральных подстанциях установлено 183 ограничителя перенапряжения, что повысило надежность электроснабжения потребителей региона, включая ключевые объекты выдачи мощности Красноярской и Богучанской ГЭС.

Также установлено 52 устройства на ключевых центрах питания Хакасии: подстанциях 500 кВ «Абаканская», 220 кВ «Сора», «Туим» и «Абаза», питающих бытовых и промышленных потребителей республики, в том числе Сорский ферромолибденовый завод, Сорский ГОК, золотодобывающее предприятие «Коммунаровский рудник» и др.

Кроме этого, усилена грозозащита ключевых центров питания БАМа на севере Бурятии и в Забайкалье. На трех подстанциях установили 42 ограничителя перенапряжения.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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