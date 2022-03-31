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31 марта 2022, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАББАЛКЭНЕРГО, КБР, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
«Россети Северный Кавказ» подключили к электрическим сетям филиала «Каббалкэнерго» станции для производства кислорода в двух городских больницах города Нальчика. Присоединяемая мощность жизненно важных объектов составила 120 кВт и 102 кВт.
Лечебные учреждения приняли на себя основную нагрузку в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – на их базе в первую очередь были развернуты госпитали для приема больных. Сейчас больницы работают в штатном режиме, однако продолжают предпринимать комплекс мер для улучшения условий лечения больных Covid-19.
«Мы тесно сотрудничаем с «Россети Северный Кавказ» и благодарны компании за повышенное внимание к потребностям учреждений здравоохранения. Все наши запросы энергетики выполняют оперативно, качественно и профессионально», – отметила главный врач городской клинической больницы № 2 Залина Боттаева.
Напомним, в период пандемии «Россети Северный Кавказ» обеспечивали госпитали региона дизельными резервными источниками снабжения электроэнергии. Кроме того, было организовано круглосуточное дежурство персонала для оперативного восстановления электроснабжения в случае аварийного отключения.
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