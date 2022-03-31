«Россети Северный Кавказ» подключили к электрическим сетям филиала «Каббалкэнерго» станции для производства кислорода в двух городских больницах города Нальчика. Присоединяемая мощность жизненно важных объектов составила 120 кВт и 102 кВт.



Лечебные учреждения приняли на себя основную нагрузку в период повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – на их базе в первую очередь были развернуты госпитали для приема больных. Сейчас больницы работают в штатном режиме, однако продолжают предпринимать комплекс мер для улучшения условий лечения больных Covid-19.

«Мы тесно сотрудничаем с «Россети Северный Кавказ» и благодарны компании за повышенное внимание к потребностям учреждений здравоохранения. Все наши запросы энергетики выполняют оперативно, качественно и профессионально», – отметила главный врач городской клинической больницы № 2 Залина Боттаева.

Напомним, в период пандемии «Россети Северный Кавказ» обеспечивали госпитали региона дизельными резервными источниками снабжения электроэнергии. Кроме того, было организовано круглосуточное дежурство персонала для оперативного восстановления электроснабжения в случае аварийного отключения.