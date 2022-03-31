Работники «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт одной из важнейших энергоартерий на западе Ханты-Мансийского автономного округа – линии электропередачи 110 кВ «Картопья-Вандмтор». На повышение надежности электроснабжения более 7 000 жителей Советского и Октябрьского районов и компаний «ЛУКОЙЛ» и «Газпром Трансгаз Югорск» электросетевое предприятие направило около 7,3 млн рублей.

В течение месяца «Россети Тюмень» заменили 5 железобетонных опор на современные металлические, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к климатическим нагрузкам. Работы на высоковольтной ЛЭП выполнялись силами 10 высококвалифицированных специалистов. В сложных климатических условиях энергетики задействовали 12 единиц спецтехники, в том числе вездеход, бульдозер и автокраны с высотой стрелы до 23 м. Реализованные задачи носили предупредительный характер и проводились без ограничения электроснабжения потребителей.

Линия электропередачи «Картопья-Вандмтор» осуществляет транзит мощности в энергосистему Урала от одной из крупнейших тепловых электростанций в мире – Няганской ГРЭС. Ремонт энергообъекта позволил компании «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения промышленных и бытовых потребителей, а также способствовать устойчивому социально-экономическому росту Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.