С 30 марта по 1 апреля в Новосибирске прошла промышленная выставка «МашЭкспо Сибирь», участие в которой принял Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации (входит в контур управления АО «Русатом Хэлскеа» - интегратор в области радиационных технологий для медицины и промышленности в контуре Госкорпорации «Росатом»).

Специалисты АО «НИИТФА» продемонстрировали продукцию института в области радиационного приборостроения и неразрушающего контроля. Посетителям были представлены гамма-дефектоскопы «Унигам» и «Стапель», предназначенные для контроля качества сварных соединений трубопроводов радиографическим методом в условиях монтажа, эксплуатации и ремонта. Кроме того, институт представил измеритель влажности «ИВН-1», область применения которого - проведение работ по нейтронному профилированию серпентинитового бетона для контроля качества блоков сухой защиты реактора энергоблока АЭС. Данное оборудование находит свое применение в атомной отрасли, судостроении, нефтегазовом комплексе и оборонной промышленности.

В настоящее время для потенциальных заказчиков в приоритете - отечественная продукция, которая готова обеспечить технологический суверенитет в промышленности. АО «НИИТФА» является одним из основных российских разработчиков гамма-дефектоскопического оборудования. Приборы «Унигам» и «Стапель» по своим характеристикам ни в чем не уступают аналогам и готовы полностью заменить их присутствие на российском рынке. При этом измеритель влажности «ИВН-1» зарубежных аналогов не имеет, являясь уникальной отечественной разработкой.

«Развитие технологий и популяризация их на российском рынке – наш приоритет. Участие в больших промышленных выставках дает возможность расширить пул новых целевых заказчиков и продемонстрировать передовые российские разработки. Мы видим высокую заинтересованность в данных видах продукции. Институт занимает лидирующую позицию в области контроля качества заливки и сушки серпентинитового бетона сухой защиты реактора энергоблока АЭС методом нейтронного профилирования и является одним из лидеров рынка по гамма-дефектоскопическому оборудованию» - отметил Марат Исмагилов, директор отделения НПО приборов и систем для атомной энергетики АО «НИИТФА».

«МашЭкспо Сибирь» – крупнейшая международная промышленная выставка по металлообработке и сварке, где на одной площадке встречаются крупнейшие производители станков и оборудования для металлообработки и сварки с представителями средних и крупных промышленных предприятий.

Источник: Пресс-служба АО «Русатом Хэлскеа»