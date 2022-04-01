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На заводе "Кавказкабель" идет работа по созданию новых отечественных образцов кабельной продукции

На заводе Кавказкабель идет работа по созданию новых отечественных образцов кабельной продукции

1 апреля 2022, 17:36
Рубрика: Компании
Метки: КАВКАЗКАБЕЛЬ-ТМ, КБР
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: vestikbr.ru

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Мощности прохладненского завода «Кавказкабель-ТМ» позволяют увеличить объемы продукции. Сейчас изготовление кабеля идет практически на всех линиях – прежних и новых модификаций. Если говорить о сырье, есть запасы импортного и поставки отечественного, а в перспективе предприятие сможет заручиться поддержкой промышленников из дружественных России стран, заверили прохладян в федеральном Минпромторге.

Первые мощности завода были запущены еще в 1958 году. С того времени и по нынешний день предприятие считается одним из успешно работающих в отрасли. Сегодня ассортимент включает около шести тысяч маркоразмеров изделий. Новые разработки ведут по разным отраслям. Основная специализация завода - производство обмоточных проводов, которые необходимы для работы с электрическими машинами. В этой отрасли предприятие уникально, так как оно единственное производит продукцию такого типа на Юге России. Кабельщики Кабардино-Балкарии не только насыщают своей продукцией российский рынок, но и уже давно экспортируют ее в страны СНГ.

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Источник: vestikbr.ru

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