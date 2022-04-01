Системный оператор штатов Среднего Запада и Юга США Midcontinent ISO (MISO)* получил поддержку от отраслевых регуляторов штатов и ряда крупных энергокомпаний для своих планов по распределению затрат на проекты сетевого строительства по «субрегионам» операционной зоны. Вместо распределения расходов на реализацию так называемых многоцелевых проектов по всей операционной зоне MISO предлагает переложить расходы только на те субрегионы, которые получают выгоду от их реализации.

К многоцелевым относятся проекты строительства линий электропередачи (ЛЭП), разрабатываемые MISO уже более десяти лет, которые решают одновременно несколько задач, таких как, например, достижение целей энергетической политики отдельных штатов и снижение затрат конечных потребителей, повышение надежности энергосистемы и обеспечение поставок электроэнергии на большие расстояния, а также обеспечивают реализацию проектов в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Предложение о перераспределении затрат для многоцелевых проектов в первую очередь будет применено к проектам расширения передающей сети (суммарной стоимостью ≈$ 10 млрд) для Северного региона MISO, которые в настоящее время находятся на рассмотрении системного оператора. После завершения разработки первого пакета предложений (Tranche 1), MISO намерен подготовить второй пакет для региона Среднего Запада, после чего планирует сделать портфолио уже для Южного региона и затем принять меры для увеличения пропускной способности между Средним Западом и Югом.

Еще в 2013 г. к операционной зоне MISO присоединились южные территории центральной части США, у которых достаточно слабые электрические связи с северным субрегионом (1 ГВт пропускной способности), что резко ограничивает возможности для обменов электроэнергией между ними и совместное использование преимуществ новых ЛЭП, строящихся в каждом субрегионе. План системного оператора позволит возложить затраты по проектам, выгодным только для одного субрегиона, именно на этот субрегион.

Соответствующие предложения были направлены MISO на согласование в Федеральную комиссию по регулированию энергетики (FERC) США. В то же время коалиция энергокомпаний выступила против предложений MISO на том основании, что не доказана в полной мере справедливость критериев, которые предлагается применять к распределению расходов. Системный оператор обязался проработать с заинтересованными сторонами методологию распределения затрат и подготовить ее итоговый вариант к концу 2023 г.

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* Операционная зона включает полностью или частично штаты Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Висконсин, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Арканзас, Миссисипи, Техас, Луизиана.