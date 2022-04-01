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У метро "Савёловская" появится административно-деловой комплекс

У метро Савёловская появится административно-деловой комплекс

1 апреля 2022, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Источник: stroi.mos.ru

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Фото: пресс-служба ГК STONE HEDGE

Фото: пресс-служба ГК STONE HEDGE

Согласован проект строительства административно-делового комплекса на северо-востоке столицы, сообщила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Две высотные офисные башни площадью более 90 тыс. кв. метров, объединенные подземной автостоянкой, возведут на ул. Двинцев, вл. 3 в районе Марьина Роща, в шаговой доступности от станции метро «Савёловская». Девелопер проекта – STONE HEDGE.

«Скоро в непосредственной близости от транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Савёловская» появится административно-деловой комплекс, который станет узнаваемой частью района как с точки зрения архитектурных решений, так и функционала проекта», – сказала Анна Яковлева.

В высотках расположатся офисы, магазины непродовольственных товаров, кафе и рестораны, а также фитнес-центр. Здесь установят 33 высокоскоростных лифта. Для сотрудников и посетителей предусмотрены подземная автостоянка и наземный многоуровневый паркинг.

Проект благоустройства территории включает создание пешеходных зон и мест для отдыха, установку малых архитектурных форм и наружного освещения, разбивку газонов и озеленение.
 

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Источник: stroi.mos.ru

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