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В Калининграде состоялась встреча делегаций России и МАГАТЭ

В Калининграде состоялась встреча делегаций России и МАГАТЭ

1 апреля 2022, 15:44
Рубрика: Встречи
Метки: РОСАТОМ, МАГАТЭ
Отрасль: Атомная промышленность 
Источник: Госкорпорация "Росатом"

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В Калининграде состоялась официальная встреча генерального директора Госкорпорации «Ростом» Алексея Лихачёва с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, который приехал в Калининград после своего визита на Украину. 

После встречи Алексей Лихачёв заявил, что ключевой темой переговоров стал вопрос обеспечения ядерной и физической безопасности.

«Главная задача Росатома заключается в том, чтобы сделать все необходимое и оказать содействие МАГАТЭ в безопасной работе украинских атомных объектов. Важно сделать все, чтобы МАГАТЭ имело полную информацию о происходящих событиях и конечно же в максимально непростых условиях дать возможность специалистам и обслуживающему персоналу станций исполнять свои обязанности. Мы обменялись мнениями и наметили дальнейшие пути сотрудничества и оперативного взаимодействия», - сказал он. 

«По итогам этого разговора хочу подчеркнуть высочайший профессионализм Агентства, его руководителя и всей делегации, вовлеченной в эту работу, а также взвешенный и, главное, деполитизированый подход к событиям, исключительную концентрацию внимания и усилий на вопросах ядерной безопасности. Безопасность, безопасность и безопасность - эти три темы и были предметом наших переговоров в последние часы», - подчеркнул Алексей Лихачёв 

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси поблагодарил Алексея Лихачёва за оперативное взаимодействие и партнерство. Он подчеркнул:

«Мы осознаем важность совместной работы МАГАТЭ, как глобального ядерного института, России и Украины в обеспечении ядерной безопасности, даже в этих очень сложных обстоятельствах. Это необходимо для того, чтобы сохранить нулевой шанс ядерных аварий».

Также Рафаэль Мариано Гросси сообщил:

«На следующей неделе начинается ряд миссий МАГАТЭ на ядерные объекты Украины. Наша цель и задача - это продолжить совместную работу и удостовериться, что многочисленные объекты украинской атомной промышленности находятся в контролируемом состоянии. В целом, я могу заявить, что ситуация под контролем, но есть вещи, по которым требуются уточнения. Агентство будет работать над прояснением ситуации и ее оценкой».

Алексей Лихачёв подтвердил приверженность российской стороны ключевым принципам безопасности и готовность оказывать Агентству всеобъемлющую поддержку. Стороны договорились находиться друг с другом в постоянном контакте. 

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Источник: Госкорпорация "Росатом"

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