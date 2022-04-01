Здание пассажирского терминала внутренних воздушных линий в Ижевске рассчитано на увеличение пассажиропотока до 400 человек в час к 2032 году. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы и будет реализован в рамках Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. Это должно способствовать большей привлекательности Ижевска как деловой и культурной столицы Удмуртии и развития туризма в регионе.

Действующий аэропорт Ижевска имеет статус федерального и обслуживает только внутренние пассажирские и грузовые рейсы, принимая все современные типы воздушных судов. Базовый перевозчик, авиакомпания «Ижавиа», обеспечивает регулярное воздушное сообщение Удмуртской Республики с Москвой, Санкт-Петербургом и южными курортными центрами – Сочи, Анапой, Краснодаром, Симферополем.

Площадка строительства нового пассажирского терминала внутренних воздушных линий расположена на территории Завьяловского района Удмуртской Республики, в 15 километрах от центра Ижевска. Трехэтажное (с учетом подземного уровня) здание аэровокзального комплекса разместят между действующим терминалом и командно-диспетчерским пунктом, которые находятся в юго-восточной части проектируемого участка. Строительство пройдет в два этапа. Объемы последовательно наращиваемой инфраструктуры соответствуют расчетному росту пассажиропотока к 2027 году – до 200 пассажиров в час и до 400 пассажиров в час – к 2032-му. Строительство нового терминала внутренних воздушных линий пройдет без остановки работы действующего авиапредприятия.

Одновременно с возведением аэровокзального комплекса планируется реконструкция аэродромной инфраструктуры, включая обновление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, а также строительство дополнительной рулежной дорожки. Модернизация аэродрома обеспечит четыре взлетно-посадочных операции в сутки – максимальную часовую интенсивность полетов в аэропорту Ижевска в 2027-2032 годах.

Экспертиза проектной документации прошла при тесном взаимодействии заказчика – АО «Аэропорт Ижевск» и генерального проектировщика – ООО «СПЕКТРУМ-ХОЛДИНГ» со Службой главных экспертов (ГЭП). Новая институция в составе Главгосэкспертизы позволяет избежать ошибок в проектной документации на ранней стадии, тем самым повышает скорость принятия решений и обеспечивает при этом требовательный подход к вопросам качества и безопасности объекта.

Фото: futureudmurtia.ru