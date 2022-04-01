 
Инвестиции (проекты)

В аэропорту Ижевска приступят к строительству нового аэровокзала

Здание пассажирского терминала внутренних воздушных линий в Ижевске рассчитано на увеличение пассажиропотока до 400 человек в час к 2032 году. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы и будет реализован в рамках Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры. Это должно способствовать большей привлекательности Ижевска как деловой и культурной столицы Удмуртии и развития туризма в регионе.

Действующий аэропорт Ижевска имеет статус федерального и обслуживает только внутренние пассажирские и грузовые рейсы, принимая все современные типы воздушных судов. Базовый перевозчик, авиакомпания «Ижавиа», обеспечивает регулярное воздушное сообщение Удмуртской Республики с Москвой, Санкт-Петербургом и южными курортными центрами – Сочи, Анапой, Краснодаром, Симферополем.

Площадка строительства нового пассажирского терминала внутренних воздушных линий расположена на территории Завьяловского района Удмуртской Республики, в 15 километрах от центра Ижевска. Трехэтажное (с учетом подземного уровня) здание аэровокзального комплекса разместят между действующим терминалом и командно-диспетчерским пунктом, которые находятся в юго-восточной части проектируемого участка. Строительство пройдет в два этапа. Объемы последовательно наращиваемой инфраструктуры соответствуют расчетному росту пассажиропотока к 2027 году – до 200 пассажиров в час и до 400 пассажиров в час – к 2032-му. Строительство нового терминала внутренних воздушных линий пройдет без остановки работы действующего авиапредприятия.

Одновременно с возведением аэровокзального комплекса планируется реконструкция аэродромной инфраструктуры, включая обновление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, а также строительство дополнительной рулежной дорожки. Модернизация аэродрома обеспечит четыре взлетно-посадочных операции в сутки – максимальную часовую интенсивность полетов в аэропорту Ижевска в 2027-2032 годах.  

Экспертиза проектной документации прошла при тесном взаимодействии заказчика – АО «Аэропорт Ижевск» и генерального проектировщика – ООО «СПЕКТРУМ-ХОЛДИНГ» со Службой главных экспертов (ГЭП). Новая институция в составе Главгосэкспертизы позволяет избежать ошибок в проектной документации на ранней стадии, тем самым повышает скорость принятия решений и обеспечивает при этом требовательный подход к вопросам качества и безопасности объекта.

Фото: futureudmurtia.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Застройщик получил разрешение на строительство нового общежития МИЭТа 01.04.2022
Застройщик получил разрешение на строительство нового общежития МИЭТа
У метро 01.04.2022
У метро "Савёловская" появится административно-деловой комплекс
Владислав Овчинский: При строительстве индустриального парка 01.04.2022
Владислав Овчинский: При строительстве индустриального парка "Руднево" используются отечественные ма...
Магаданской области одобрили получение инфраструктурных облигаций на 2,1 млрд рублей 01.04.2022
Магаданской области одобрили получение инфраструктурных облигаций на 2,1 млрд рублей

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+