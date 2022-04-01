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Застройщик получил разрешение на строительство нового общежития МИЭТа

Застройщик получил разрешение на строительство нового общежития МИЭТа

1 апреля 2022, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: zelenograd24.ru

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Через два года в Зеленограде появится новый студгородок для студентов и преподавателей МИЭТа.

Московская компания «Виту Проект» получила разрешение на строительство трех 4-этажных корпусов общежития для студентов и преподавателей исследовательского университета «Московский институт электронной техники» на 500 мест, сообщили в Москомстройнадзоре. Разрешение будет действовать до 15 апреля 2023 года.

Новый студенческий городок общей площадью 11,1 тысячи кв. метров будет располагаться на пересечении Георгиевского проспекта и Солнечной аллеи, напротив основной территории университета (посмотреть на карте). Проект предполагает строительство трех корпусов, соединенных между собой надземными переходами. В двух из них устроят двух- и четырехместные комнаты для студентов. На каждом этаже предусмотрены «учебные» комнаты с компьютерами, комнаты отдыха с диванами и телевизорами, общие кухни, а также помещения для стирки. В третьем блоке (условно «С») устроят общежитие квартирного типа для преподавателей с отдельными санузлами и кухнями.

На прилегающей территории предусмотрены зоны отдыха, тротуары и проезды, две открытых автостоянки на 37 и 21 машиноместо, включая шесть мест для людей с ограниченными возможностями. Еще у общежития и учебных корпусов МИЭТ будет единая система доступа на территорию. По периметру территорию студгородка обнесут двухметровым забором. Главный въезд будет устроен с Солнечной аллеи, резервный – с Георгиевского проспекта. Общежитие и учебные корпуса будут иметь единую систему доступа на территорию и к электронным ресурсам.

Как сообщалось ранее, строительство затронет участок леса, на котором будет вырублено около 230 деревьев и 270 кустарников. Проект предусматривает компенсационную посадку 12 туй, 10 рябин, 6 елей, 250 кустов кроваво-красного дерена, 86 кустов восточной жимолости, 30 кустов сирени, 12 кустов можжевельника.

Строительная компания «Виту Проект» существует с 2007 года. Работала с крупными федеральными госструктурами и коммерческими заказчиками. В октябре прошлого года она выиграла аукцион на право строительства общежития в Зеленограде, снизив начальную стоимость контракта на 200 тысяч рублей – до 546,8 млн рублей. Этот контракт был разыгран повторно, так как МИЭТ расторг отношения с победителем предыдущих торгов – компанией «Альтстрой» – по обоюдному согласию летом 2021 года.

Фото: Фрагмент панорамы с сервиса Яндекс.Карты

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Источник: zelenograd24.ru

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