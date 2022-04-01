За период прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов специалисты ГУП РК «Крымэнерго» осуществили техническое обслуживание электросетевой инфраструктуры и подключили к энергоснабжению объекты социального значения в Сакском районе.

Энергетики с 1 ноября 2021 года по настоящее время на территории Сакского района произвели капитальный ремонт более 8 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, установили 50 опор, заменили 8,5 км проводов, расчистили около 13 км трасс ВЛ. Кроме того, специалисты отремонтировали 20 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Выполненные технические мероприятия позволят оптимально использовать имеющиеся мощности и обеспечить более высокий уровень надёжности электроснабжения абонентов энергопредприятия.

В тот же период работники ГУП РК «Крымэнерго» присоединили к электрическим сетям 19 социально значимых, жизнеобеспечивающих и иных объектов на территории Сакского района: