 
Модернизация

ГУП РК "Крымэнерго" проводит модернизацию сетей в Сакском районе

ГУП РК Крымэнерго проводит модернизацию сетей в Сакском районе

1 апреля 2022, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
259

За период прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов специалисты ГУП РК «Крымэнерго» осуществили техническое обслуживание электросетевой инфраструктуры и подключили к энергоснабжению объекты социального значения в Сакском районе.

Энергетики с 1 ноября 2021 года по настоящее время на территории Сакского района произвели капитальный ремонт более 8 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, установили 50 опор, заменили 8,5 км проводов, расчистили около 13 км трасс ВЛ. Кроме того, специалисты отремонтировали 20 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Выполненные технические мероприятия позволят оптимально использовать имеющиеся мощности и обеспечить более высокий уровень надёжности электроснабжения абонентов энергопредприятия.

В тот же период работники ГУП РК «Крымэнерго» присоединили к электрическим сетям 19 социально значимых, жизнеобеспечивающих и иных объектов на территории Сакского района:

  • амбулаторию в с. Степном;
  • фельдшерско-акушерский пункт в с. Воробьево;
  • модульный пункт постоянного базирования бригады скорой медицинской помощи в с. Трудовом;
  • детские сады «Колосок» и «Воробушек» в с. Добрушино и с. Воробьево;
  • музыкальную школу им. Богатикова в г. Саки;
  • 3 канализационно-насосных станций в пгт Новофедоровка и в г. Саки;
  • отделение пенсионного фонда в г. Саки
  • здание мировых судей в г. Саки;
  • площадку газораспределительного пункта в г. Евпатории;
  • базу обеспечения строительства автомобильной дороги Симферополь–Евпатория–Мирный в с. Охотниково;
  • православный приход в с. Червоном;
  • мечеть в с. Ромашкино;
  • зарядную станцию для электротранспорта в г. Саки;
  • дом отдыха в пгт Новофедоровка;
  • многоквартирный жилой дом для переселенцев в с. Сизовка;
  • стройплощадку 72-квартирного дома для граждан из числа реабилитированных народов в с. Орехово.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: КРЫМЭНЕРГО

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
01.04.2022
"Россети Ленэнерго" заключили в 2021 году контракты на сумму более 78 млрд рублей
01.04.2022
"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новый Дом культуры в Ростовской области
01.04.2022
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует коммутационное оборудование на крупнейшем объекте Владимирской энерг...
ГУП РК 01.04.2022
ГУП РК "Крымэнерго" повышает надежность сетей 35-330 кВ

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+