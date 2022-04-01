Инфраструктурные бюджетные кредиты помогут развитию регионов

Ход реализации инфраструктурных проектов, осуществляемых с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), обсудили в Минстрое России с представителями 26 регионов, в том числе Пермского края, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, Ростовской областей, Республики Татарстан и др. Средства ИБК в размере 500 млрд рублей планируется направить на 699 объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры и т.д.

«Для реализации инфраструктурных проектов необходимо использовать все антикризисные меры, выработанные Правительством, - в частности, использовать отечественные аналоги оборудования, работать на региональном уровне над снижением административных барьеров, упрощением конкурсных процедур при выборе поставщиков и предпринимать другие меры для нивелирования рисков и оптимизации условий для своевременной сдачи проектов», - отметил первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

Регионам рекомендовали ускорить освоение средств бюджетных кредитов в части тех субъектов Российской Федерации, которым доведены денежные средства, а также контрактацию на проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, мероприятия по техническому присоединению к инженерным сетям и поставке общественного транспорта.

Также необходимо провести анализ ранее одобренных инфраструктурных проектов и при необходимости направить в Минстрой России обращение о внесении изменений в инфраструктурный проект или его замене. Особое внимание необходимо обратить на возможное удорожание планируемых к закупке транспортных средств и срывам поставок в рамках заключенных контрактов.

При возможности гарантированного, опережающего план на 2022 г., кассового освоения средств бюджетных кредитов, обратиться в Минфин России для дальнейшего рассмотрения вопроса о корректировке планируемого доведения финансирования в текущем году.

Дата окончания приёма заявок – 15 апреля включительно.

Инфраструктурные бюджетные кредиты – один из шести ключевых инструментов федерального проекта «Инфраструктурное меню», наряду с инфраструктурными облигациями, реструктуризацией бюджетных кредитов, предоставлением средств Фонда национального благосостояния Фонду ЖКХ, инфраструктурными кредитами ВЭБ.РФ на городскую инфраструктуру, субсидированием процентной ставки на долгосрочное исполнение контрактов на 2021 год. «Инфраструктурное меню» содержит набор инструментов, позволяющих направить преимущественно возвратные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов, способствующих социально-экономическому развитию регионов. За период 2022-2025 гг на реализацию федерального проекта планируется выделить более 2 трлн рублей.