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"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует коммутационное оборудование на крупнейшем объекте Владимирской энергосистемы

Россети ФСК ЕЭС модернизирует коммутационное оборудование на крупнейшем объекте Владимирской энергосистемы

1 апреля 2022, 17:24
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На подстанции 750 кВ «Владимирская» установили три современных элегазовых выключателя российского производства. Новое оборудование повысит качество и надежность работы энергообъекта, обеспечивающего связь Владимирской, Московской, Ивановской и Ярославской энергосистем.

На текущий момент 10 из 12 воздушных выключателей на открытом распределительном устройстве 500 кВ заменены на современные элегазовые аналоги. Ранее была произведена замена семи выключателей.

Электрические выключатели являются одним из основных видов коммутационного оборудования подстанций. Они предназначены для разрыва электрической цепи и гашения возникающей при этом дуги. Внутренние полости элегазового выключателя заполнены негорючим газом (SF6), служащим изоляционной и дугогасительной средой.

Элегазовые выключатели обладают целым рядом преимуществ перед воздушными: они значительно более надежны в эксплуатации, не требуют постоянного ремонтного обслуживания, управляются в автоматизированном режиме. Срок их службы составляет более 30 лет.

Кроме этого, замена воздушных выключателей элегазовыми позволяет убрать на подстанции «воздушную сеть» – компрессоры и воздуховоды. Благодаря этому исключаются риски, связанные с эксплуатацией оборудования под давлением.

Подстанция «Владимирская» является крупнейшей во Владимирской области и самым мощным энергообъектом в Европе. Ее установленная мощность составляет 4850 МВА. От подстанции отходит 20 линий электропередачи напряжением 110-750 кВ, соединяющих её с объектами Владимирской, Московской, Ивановской и Ярославской энергосистемами. Через подстанцию «Владимирская» осуществляется выдача в Единую национальную электрическую сеть мощности Жигулевской ГЭС и Калининской АЭС, Костромской ГРЭС, электроснабжение большинства крупных районных центров Владимирской области – городов Владимир, Александров, Юрьев, Ковров и Гусь-Хрустальный. Одним из крупнейших потребителей подстанции является Владимирский дата-центр компании «Яндекс».

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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