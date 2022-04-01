ПАО «Россети Ленэнерго» в 2021 году по итогам проведенных закупочных процедур заключило 2258 контрактов на 78,2 млрд рублей. Годовой план закупок компании выполнен в полном объеме.

Это договоры на поставку материалов, оборудования для электросетевых объектов и проведение работ на энергообъектах, в том числе проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных; оказание услуг по технологическому присоединению и в сфере IT-технологий, консультационные услуги и др.

Всего по итогам прошлого года доля открытых конкурентных закупочных процедур составила 100%, в том числе 79,6% - закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 8% больше, чем в 2020 году и на 60% выше целевого показателя, установленного на 2021 год Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

С предприятиями МСП (с учетом переходящих договоров) было заключено 2 090 контрактов на сумму более 44,8 млрд рублей. Контрагентами «Россети Ленэнерго» стали 264 малые и средние компании, работающие на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С целью расширения доступа субъектов малого и среднего бизнеса к закупкам «Россети Ленэнерго» действует Программа партнерства между Группой компаний «Россети» и субъектами малого и среднего предпринимательства. В 2021 году в «Россети Ленэнерго» для данной категории предпринимателей сокращен перечень требуемых документов на участие в закупках и сроки рассмотрения поданных заявок; внесены изменения в типовые формы договоров до 1 млн рублей (с НДС) в части обязательств и ответственности сторон (внедрены симметричные требования); усовершенствована процедура проведения закупочных процедур с начальной (максимальной) стоимостью до 5 млн рублей – теперь обеспечение заявок не требуется.

«Россети Ленэнерго» также участвуют в проекте «Биржа поставщиков», организованном на площадке СПб ГБУ «Центр развития и поддержи предпринимательства».

В целях внедрения и продвижения новых технологий и решений в электросетевой комплекс компании «Россети Ленэнерго» в 2021 году проведено 32 закупки инновационной продукции общей стоимостью более 4,2 млрд рублей.

Торги проводятся на электронных торговых площадках: www.roseltorg.ru, tender.lot-online.ru.