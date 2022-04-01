Специалисты компании «Россети Юг» обеспечили электроэнергией Дом культуры (ДК), построенный в станице Владимирской Красносулинского района в рамках областной программы «Развитие культуры и туризма». Мощность подключения составила 170 кВт.

В новом ДК общей площадью 1,2 тыс. квадратных метров размещены зрительный зал на 150 мест, хореографический и вокальный классы, артистические и кружковые комнаты, осветительная, проекционная. Он оснащен лифтами и пандусами для маломобильных групп населения.

ДК сменил предшественника 1874 года постройки, здание которого находилось в аварийном состоянии. Новый сельский клуб станет современным культурно-досуговым центром для более 2,3 тыс. жителей станицы Владимирской и ещё 4 хуторов Красносулинского района: Большая Федоровка, Малая Федоровка, Русско-Прохоровский, Малое Зверево.

Для технологического присоединения ДК специалисты ростовского филиала «Россети Юг» построили более 300 метров воздушных линий (ВЛ) электропередачи и установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 250 кВА.

Для безопасного обустройства расширенной пешеходной зоны рядом с Домом культуры энергетики изменили трассу ВЛ 0,4 кВ, а также перенесли КТП на сто метров от него.