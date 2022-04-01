 
Модернизация

"Россети Юг" обеспечили электроэнергией новый Дом культуры в Ростовской области

Россети Юг обеспечили электроэнергией новый Дом культуры в Ростовской области

1 апреля 2022, 17:48
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
215

Специалисты компании «Россети Юг» обеспечили электроэнергией Дом культуры (ДК), построенный в станице Владимирской Красносулинского района в рамках областной программы «Развитие культуры и туризма». Мощность подключения составила 170 кВт.

В новом ДК общей площадью 1,2 тыс. квадратных метров размещены зрительный зал на 150 мест, хореографический и вокальный классы, артистические и кружковые комнаты, осветительная, проекционная. Он оснащен лифтами и пандусами для маломобильных групп населения.

ДК сменил предшественника 1874 года постройки, здание которого находилось в аварийном состоянии. Новый сельский клуб станет современным культурно-досуговым центром для более 2,3 тыс. жителей станицы Владимирской и ещё 4 хуторов Красносулинского района: Большая Федоровка, Малая Федоровка, Русско-Прохоровский, Малое Зверево.

Для технологического присоединения ДК специалисты ростовского филиала «Россети Юг» построили более 300 метров воздушных линий (ВЛ) электропередачи и установили комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 250 кВА.

Для безопасного обустройства расширенной пешеходной зоны рядом с Домом культуры энергетики изменили трассу ВЛ 0,4 кВ, а также перенесли КТП на сто метров от него.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Юг

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
01.04.2022
"Россети Ленэнерго" заключили в 2021 году контракты на сумму более 78 млрд рублей
01.04.2022
"Россети ФСК ЕЭС" модернизирует коммутационное оборудование на крупнейшем объекте Владимирской энерг...
ГУП РК 01.04.2022
ГУП РК "Крымэнерго" повышает надежность сетей 35-330 кВ
АО 01.04.2022
АО "Транснефть-Верхняя Волга" провело внутритрубную диагностику магистральных трубопроводов в пяти р...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Прямой эфир
+