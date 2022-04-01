Семь уголовных дел возбуждено с начала года по фактам хищения элементов крепления с 30 опор высоковольтных ЛЭП в Отрадненском и Новокубанском районах Краснодарского края. Злоумышленникам, которые поставили под угрозу энергоснабжение населенных пунктов и фактически общественную безопасность целых районов, грозит наказание в виде огромных штрафов и лишения свободы.

Деяния злоумышленников подпадают сразу под диспозиции несколько статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Они расцениваются не только как кража чужого имущества (ст. 158 УК РФ), но и как более серьезное преступление – диверсия (ст. 281 УК РФ). За диверсионную деятельность – повреждение объектов жизнеобеспечения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны – предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет, а если она была совершена организованной группой лиц – то до 20 лет.

Хищение креплений на 30 железобетонных опорах воздушных линий в Отрадненском и Новокубанском районах выявлено специалистами Армавирского филиала «Россети Кубань» в ходе планового осмотра линий. Воздушные ЛЭП, опоры которых подверглись повреждению, являются транзитными и участвуют в системе электроснабжения десятков социально значимых и инфраструктурных объектов, в том числе Армавирской биофабрики, промышленных производств (заводы по производству гипса, кирпича), птицефабрик, молочного завода, объектов ЖКХ, образования, здравоохранения и сотен тысяч жителей.

Энерговандалы нанесли серьезный урон жизненно важной электросетевой инфраструктуре – линиям электропередачи классом напряжения 35 и 110 киловольт. Предварительный объем ущерба составляет порядка 10 миллионов рублей.

– Крепления тросов-оттяжек обеспечивают устойчивость 22-метровых железобетонных опор. Их отсутствие при ветровой нагрузке или налипании снега может привести к падению опоры и отключению всей линии, – говорит главный инженер Армавирских электрических сетей Андрей Бабцов. – Сейчас ведутся работы по замене повреждённых конструкций. Мы вынуждены перенаправлять специалистов и ресурсы с плановых работ на восстановление линий, чтобы устранить угрозу для наших потребителей.

Энергетики совместно с правоохранительными органами проводят рейды по пунктам приема металлолома, владельцы которых также могут стать причастными к правонарушениям, принимая лом, провода и электротехническое оборудование без подтверждения права собственности на него.

С начала года по фактам хищений на объектах электросетевого комплекса Кубани правоохранителями в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо подозреваемых, которым уже грозят реальные штрафы, возмещение стоимости восстановительного ремонта линий и уголовное наказание в виде лишения свободы.