В прошлом году в Пуровском районе отметили новоселье 454 семьи, переехавшие из аварийных квартир. Вопросы реализации жилищных программ, строительства социальных объектов, темпы замены аварийных коммунальных сетей губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил на встрече с главой Пуровского района Антоном Колодиным.

Так, всего в Пуровском районе возводят 11 домов на 1 091 квартиру для переселения из аварийного фонда: девять – в Тарко-Сале, два – в Ханымее. Строят в районе и другие социальные объекты: центр единоборств «Северный характер» в Тарко-Сале, участковую больницу в Самбурге, на завершающей стадии модульные спорткомплексы в трех населенных пунктах – Пуровске, Халясавэе и Харампуре.

Отмечается, что 2021 год для Пуровского района был успешным на значимые события. Ввели в эксплуатацию три новых детских сада, каждый на 240 мест – два в райцентре, один в Пурпе. В Тарко-Сале строят новую школу на 400 мест, в селе Самбург начали возводить детский сад.

По словам Антона Колодина, большую работу провели для повышения надежности коммунальной системы Тарко-Сале. В 2021 году заменили 26 километров сетей тепло- и водоснабжения. Обновление коммуникаций продолжат этим летом. Заключен контракт на проектирование и строительство котельной на 45 МВт.

Фото пресс-службы губернатора ЯНАО