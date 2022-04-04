Вопросы развития и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Ингушетия рассмотрели на рабочей встрече в Москве Глава региона Махмуд-Али Калиматов и глава компании «Россети» Андрей Рюмин.

В прошлом году в Ингушетии завершены проекты для развития сельского хозяйства – обеспечена выдача мощности одному из крупнейших в России хранилищ сельхозпродукции и новому комплексу по выращиванию и переработке индейки.

Одной из главных тем встречи стала реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей Республики до 2025 года. Ее мероприятия учитывают итоги проведенного ранее анализа сетей и включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ суммарной протяженностью более 270 км.

Кроме того, в регионе продолжается выполнение мероприятий программы по снижению потерь.

Также на встрече были затронуты вопросы надежного электроснабжения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия возрождения Ингушетии. В частности, Группа «Россети» реконструирует три линии электропередачи в Сунженском районе, где запланировано главное празднование юбилея.

«В регионе идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор и все это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие «Россети». Мы на нее очень рассчитываем», - сказал в ходе встречи Махмуд-Али Калиматов.