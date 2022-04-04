Открылась станция Минская будущего МЦД-4

ОСК 1520 (входит в группу компаний 1520) завершила первый этап строительства остановочного пункта «Минская» будущего МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный».

Строители возвели пассажирскую платформу с навесами от дождя и снега, два путепровода через ул. Минскую, мост через реку Сетунь, а также надземный вестибюль – через него пассажиры будут переходить в подземку по принципу «сухие ноги».



На втором этапе на объекте построят вторую пассажирскую платформу, путепровод под IV путь на участке Москва-Пассажирская - Солнечная, и завершат переустройство сетей СЦБ и связи.



Станция «Минская» войдет в состав МЦД-4 и будет принимать более 8,5 тысяч пассажиров в сутки. До запуска нового диаметра здесь будут останавливаться поезда, следующие на Киевский вокзал и обратно. Открытие МЦД-4 улучшит транспортную доступность подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного.