1 апреля на АО «ЮМЭК», ведущем российском предприятии по производству стеклянных изоляторов, входящем в ПО «ФОРЭНЕРГО», состоялась рабочая встреча руководства Объединения с руководством Челябинской области в лице заместителя Губернатора области Егора Ковальчука, Министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Павла Рыжего и Главой Южноуральского городского округа Ярославом Куленко. На встрече также присутствовали заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарев и заместитель директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Олег Брянда.

Президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев доложил о планах развития ПО «ФОРЭНЕРГО» в Челябинской области, где в настоящий момент уже успешно функционируют шесть предприятий Объединения общей численностью около пятисот человек.

В ближайших планах ПО «ФОРЭНЕРГО» – создание индустриального парка и запуск на его базе шести инвестиционных проектов, значимых сразу для нескольких отраслей промышленности России. По итогам реализации проектов планируется создание восьмисот высокооплачиваемых рабочих мест в городе Южноуральске. Данные инициативы особенно важны в условиях санкционного давления и резкого возрастания актуальности проблемы импортозамещения.

Участники встречи договорились о продолжении взаимодействия по вопросу поиска оптимальных путей реализации вышеназванных инвестиционных проектов.