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Реконструкция трамвайной сети Таганрога должна завершиться в срок

После введения против России западных санкций возникли сложности с поставкой из-за границы необходимых комплектующих для продолжения работ. Однако проект планируют реализовать без задержек, поскольку был решен вопрос с аналогами комплектующих. А к 1 мая в город поступят 20 современных низкопольных трамваев, созданных российским производителем из российских комплектующих.

Стартовавший в прошлом году проект модернизации трамвайной сети Таганрога – один из самых технологичных и масштабных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Ростовской области. Он предусматривает укладку новых рельсов, реконструкцию тяговых подстанций и контактной сети, строительство новых остановочных комплексов и обновление трамвайного парка города.

Первый этап капитального обновления в трамвайной сети Таганрога завершили осенью 2021 года. А весной 2022-го Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на второй этап строительства трамвайных путей.

На этом этапе планируется устройство линии от разворотного круга на улице Щаденко и далее по действующему маршруту до разворотного круга на Большой Бульварной улице. Общая протяженность трамвайных путей на участке реконструкции – 31,65 км. Объем планируемых перевозок составит 916 пассажиров в час. Также предусмотрен капитальный ремонт тяговых подстанций ТП-3, ТП-4, ТП-11 и строительство новой тяговой подстанции ТП-9 после сноса старой. Кроме того, реализация проекта предполагает усиление или перекладку инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства трамвайных путей.*

*При подготовке публикации были использованы открытые источники, в том числе СМИ.

Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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