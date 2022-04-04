Суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы « Россия – страна возможностей » – Павел Ковряков разработал накопитель электроэнергии для домохозяйств с самым высоким на рынке коэффициентом полезного действия. Устройство позволит обеспечить автономное электроснабжение дома или квартиры до двух дней.

Российские инженеры разработали бытовой накопитель электроэнергии с КПД до 99%. Устройство предназначено для резервирования электроэнергии в жилых домах или офисах на случай сбоев или отключений, а портативный вариант ориентирован на сферу бизнеса, сельского хозяйства и туризма. Об этом сообщил победитель трека «Бизнес и промышленность» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – директор ООО «Техмашпром» Павел Ковряков (Рязань).

Установка накопителей электроэнергии в домохозяйствах и промышленных предприятиях – мировой тренд. На создание российского накопителя понадобилось полтора года. Он состоит преимущественно из отечественных комплектующих и содержит несколько ноу-хау. Команде Павла Коврякова удалось разработать не имеющую аналогов технологию преобразования тока Fly Power, что позволило достичь самого высокого на рынке КПД. Также накопитель оснащен системой DC-DC Boost-Buck, которая позволяет заряжать его не только от электросети, генератора и внешних батарей, но и от солнечных панелей, причем при минимальной освещенности. Кроме того, устройство управляется программой Smart Home, что допускает интеграцию с системой «Умный дом» и приложениями для iOS и Android.

«Мы обратили внимание, что в России нет компаний, которые бы занимались подобным производством, и решили сделать это сами. Наше устройство выглядит как небольшой чемоданчик. При этом накопитель обладает мощностью в 5 кВт и емкостью 5 кВт*ч – этого достаточно, чтобы полностью обеспечить электричеством дом или квартиру на полдня, а в экономном режиме до двух дней. Также в нашей модели предусмотрена такая редкая функция как модульность, чтобы соединять между собой несколько накопителей и тем самым наращивать мощность и емкость. Это сложная и дорогостоящая вещь, но мы закладывали ее еще на этапе проектирования. К тому же наш накопитель бесшумный, безопасен для окружающей среды и не требует обслуживания», – сообщил Павел Ковряков.

Он пояснил, что приобрести накопитель электроэнергии и подключить его в своем доме или квартире сможет любой человек. Разработчики также предусмотрели портативную версию, которую можно будет использовать на даче или во время загородного отдыха, а также в сфере сельского хозяйства и бизнеса, например, в кейтеринге.

«Изначально мы ориентировались на зарубежный рынок, потому что он уже сформирован. Например, в Европе цена на электроэнергию достаточно высока и дифференцирована, и потребность в накопителях сопряжена с экономической эффективностью дома», – отметил Павел Ковряков.

В ближайших планах Павла Коврякова – развитие в России своего бренда Wattico по производству портативных аккумуляторов и накопителей электроэнергии, работа над импортозамещением, поиск коллабораций с отечественными компаниями.

«События происходят, и мы на них реагируем. Заранее все равно не подготовишься. Сейчас ведем переговоры с другими производителями аккумуляторов и солнечных панелей по поставке им частей накопителя, например, управляющей электроники. Им нужны пакетные решения, и наш продукт им интересен».

В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» на участие в треке «Бизнес и промышленность» было подано более 57 тысяч заявок, 126 человек стали победителями и теперь готовятся принять участие в суперфинале.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан центр оценки компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций.