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Возобновлено строительство Восточного обхода Астрахани

Возобновлено строительство Восточного обхода Астрахани

4 апреля 2022, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: dorinfo.ru

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В Астраханской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» началось строительство Восточного обхода Астрахани. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин на своей официальной странице в социальной сети Вконтакте.

Работы стартовали на участке от трассы «Астрахань - Зеленга» до дороги «Астрахань - Камызяк». Длина магистрали составит более 7,5 км, длина моста - 300 метров. Как отметил Игорь Бабушкин, объект построят за счет средств, выделенных из федерального бюджета.

Добавим, проектом предусмотрено устройство проезжей части, возведение третьего моста через реку Царев, транспортных развязок, переходов, а также монтаж освещения и остановок. На реализацию проекта региону выделили 1,4 млрд рублей из федерального бюджета.

Также напомним, что строительство Восточного обхода Астрахани было остановлено в 2012 году из-за нехватки средств. В прошлом сезоне работы по объекту возобновили - первые 220 млн рублей на авансирование стройки область получила из резервного фонда Правительства РФ. В ноябре прошлого года для завершения строительства был выбран подрядчик - контракт заключили с ООО «Мосты и дороги».

Фото: ДорИнфо

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Источник: dorinfo.ru

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