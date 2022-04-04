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XIV ежегодная конференция "Российская энергетика: перезагрузка отрасли"

Еще в начале 2022 года казалось, что в ближайшие десять лет основным вызовом для энергетической отрасли будет именно борьба с изменением климата. Но геополитические процессы принесли еще больше неопределенности и стресса, российская экономика попала под мощнейшие санкции и фактически оказалась в изоляции. Серьезные потрясения переживает и энергетика, впервые озвучен сценарий отказа основных импортеров от российских углеводородов и электроэнергии. 

Чего ожидать участникам отрасли электроэнергетики от грядущих преобразований, обсудим на XIV ежегодной конференции делового издания «Ведомости» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли».

Темы для обсуждения

  • Как обеспечить бесперебойную работу отрасли? Меры поддержки со стороны регулятора и адаптация стратегий российских энергокомпаний к текущей ситуации.
  • Риски для долгосрочных программ развития ДПМ и КОММод: меры по сокращению негативных последствий и управлению рисками?
  • Оборудование для электроэнергетики: сможет ли национальный промышленный сектор обеспечить потребности отрасли?
  • Приоритетные направления развития электросетевого комплекса в новых экономических условиях
  • Актуальность повестки декарбонизации и углеродного регулирования. Стоит ли корректировать целевые показатели соответствующих программ в национальной экономике или есть риск еще больше отстать от мировых лидеров?

Среди подтвержденных спикеров:

  • Михаил Андронов, президент,  «Русэнергосбыт»
  • Максим Быстров, председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка»
  • Андрей Вагнер, генеральный директор, «Т Плюс»
  • Евгений Грабчак, заместитель министра, Министерство энергетики РФ
  • Павел Завальный, председатель комитета по энергетике, Государственная Дума ФС РФ
  • Виталий Королев, заместитель руководителя, ФАС России
  • Александра Панина, председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»
  • Павел Сниккарс, заместитель министра, Министерство энергетики РФ
  • Михаил Хардиков, финансовый директор, глава энергетического бизнеса, En+ Group

Подробная программа и условия участия – на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro22?utm_source=energyskon&utm_medium=news&utm_campaign=electro22

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Источник: Региональная энергетика и энергосбережение

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