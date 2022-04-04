Как развернуть в компании самую популярную платформу
4 апреля 2022, 17:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНФЕРЕНЦИЯ, РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ПЕРЕЗАГРУЗКА ОТРАСЛИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Региональная энергетика и энергосбережение
Еще в начале 2022 года казалось, что в ближайшие десять лет основным вызовом для энергетической отрасли будет именно борьба с изменением климата. Но геополитические процессы принесли еще больше неопределенности и стресса, российская экономика попала под мощнейшие санкции и фактически оказалась в изоляции. Серьезные потрясения переживает и энергетика, впервые озвучен сценарий отказа основных импортеров от российских углеводородов и электроэнергии.
Чего ожидать участникам отрасли электроэнергетики от грядущих преобразований, обсудим на XIV ежегодной конференции делового издания «Ведомости» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли».
Темы для обсуждения
Среди подтвержденных спикеров:
Подробная программа и условия участия – на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro22?utm_source=energyskon&utm_medium=news&utm_campaign=electro22
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