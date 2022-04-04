Еще в начале 2022 года казалось, что в ближайшие десять лет основным вызовом для энергетической отрасли будет именно борьба с изменением климата. Но геополитические процессы принесли еще больше неопределенности и стресса, российская экономика попала под мощнейшие санкции и фактически оказалась в изоляции. Серьезные потрясения переживает и энергетика, впервые озвучен сценарий отказа основных импортеров от российских углеводородов и электроэнергии.

Чего ожидать участникам отрасли электроэнергетики от грядущих преобразований, обсудим на XIV ежегодной конференции делового издания «Ведомости» «Российская энергетика: перезагрузка отрасли».

Темы для обсуждения

Как обеспечить бесперебойную работу отрасли? Меры поддержки со стороны регулятора и адаптация стратегий российских энергокомпаний к текущей ситуации.

Риски для долгосрочных программ развития ДПМ и КОММод: меры по сокращению негативных последствий и управлению рисками?

Оборудование для электроэнергетики: сможет ли национальный промышленный сектор обеспечить потребности отрасли?

Приоритетные направления развития электросетевого комплекса в новых экономических условиях

Актуальность повестки декарбонизации и углеродного регулирования. Стоит ли корректировать целевые показатели соответствующих программ в национальной экономике или есть риск еще больше отстать от мировых лидеров?

Среди подтвержденных спикеров:

Михаил Андронов , президент, «Русэнергосбыт»

, президент, «Русэнергосбыт» Максим Быстров , председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка»

, председатель правления, ассоциация «НП «Совет рынка» Андрей Вагнер , генеральный директор, «Т Плюс»

, генеральный директор, «Т Плюс» Евгений Грабчак, заместитель министра, Министерство энергетики РФ

заместитель министра, Министерство энергетики РФ Павел Завальный , председатель комитета по энергетике, Государственная Дума ФС РФ

, председатель комитета по энергетике, Государственная Дума ФС РФ Виталий Королев , заместитель руководителя, ФАС России

, заместитель руководителя, ФАС России Александра Панина , председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики»

, председатель наблюдательного совета, ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» Павел Сниккарс , заместитель министра, Министерство энергетики РФ

, заместитель министра, Министерство энергетики РФ Михаил Хардиков, финансовый директор, глава энергетического бизнеса, En+ Group

Подробная программа и условия участия – на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/electro22?utm_source=energyskon&utm_medium=news&utm_campaign=electro22