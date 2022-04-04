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4 апреля 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: КРЫМЭНЕРГО
Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» организовали электроснабжение объектов здравоохранения, образования, культурно-досуговых учреждений и сооружений для верующих на территории Красногвардейского района.
ГУП РК «Крымэнерго» вносит значимый вклад в развитие социальной инфраструктуры полуострова, обеспечивая надежное энергоснабжение новых абонентов. Так, за ноябрь 2021 – март 2022 года работники энергопредприятия электрифицировали 16 объектов социальной инфраструктуры в Красногвардейском районе:
Кроме того, в рамках отопительного сезона на территории Красногвардейского района энергетики выполнили капитальный ремонт 36 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, реконструировали более 56 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, заменили свыше 9 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения и установили 73 опоры, произвели расчистку более 7 км трасс ВЛ. Данные меры направлены на повышение надежности электроснабжения абонентов и сокращение рисков возникновения аварийных ситуаций в сетях.
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