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ГУП РК "Крымэнерго" подключило 16 социально значимых объектов в Красногвардейском районе

ГУП РК Крымэнерго подключило 16 социально значимых объектов в Красногвардейском районе

4 апреля 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: КРЫМЭНЕРГО

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Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» организовали электроснабжение объектов здравоохранения, образования, культурно-досуговых учреждений и сооружений для верующих на территории Красногвардейского района.

ГУП РК «Крымэнерго» вносит значимый вклад в развитие социальной инфраструктуры полуострова, обеспечивая надежное энергоснабжение новых абонентов. Так, за ноябрь 2021 – март 2022 года работники энергопредприятия электрифицировали 16 объектов социальной инфраструктуры в Красногвардейском районе:

  • 6 фельдшерско–акушерских пунктов (с. Григорьевка, с. Удачное, с. Тимошенко, с. Коммунары, с. Ближнее, с. Краснодарка);
  • модульный пункт постоянного базирования бригады скорой медицинской помощи в с. Краснознаменка;
  • агропромышленный техникум в п. Красногвардейское;
  • общеобразовательную школу и детский сад в с. Колодезном;
  • детский сад в с. Ровном;
  • поселковую библиотеку в пгт Октябрьское;
  • 2 дома культуры в с. Ровном и с. Новозуевка;
  • стройплощадку для православного прихода храма Святителя Феодосия Черниговского в с. Янтарном;
  • мечеть в с. Ровном.

Кроме того, в рамках отопительного сезона на территории Красногвардейского района энергетики выполнили капитальный ремонт 36 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, реконструировали более 56 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, заменили свыше 9 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения и установили 73 опоры, произвели расчистку более 7 км трасс ВЛ. Данные меры направлены на повышение надежности электроснабжения абонентов и сокращение рисков возникновения аварийных ситуаций в сетях.

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Источник: КРЫМЭНЕРГО

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