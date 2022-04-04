Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» организовали электроснабжение объектов здравоохранения, образования, культурно-досуговых учреждений и сооружений для верующих на территории Красногвардейского района.

ГУП РК «Крымэнерго» вносит значимый вклад в развитие социальной инфраструктуры полуострова, обеспечивая надежное энергоснабжение новых абонентов. Так, за ноябрь 2021 – март 2022 года работники энергопредприятия электрифицировали 16 объектов социальной инфраструктуры в Красногвардейском районе:

6 фельдшерско–акушерских пунктов (с. Григорьевка, с. Удачное, с. Тимошенко, с. Коммунары, с. Ближнее, с. Краснодарка);

модульный пункт постоянного базирования бригады скорой медицинской помощи в с. Краснознаменка;

агропромышленный техникум в п. Красногвардейское;

общеобразовательную школу и детский сад в с. Колодезном;

детский сад в с. Ровном;

поселковую библиотеку в пгт Октябрьское;

2 дома культуры в с. Ровном и с. Новозуевка;

стройплощадку для православного прихода храма Святителя Феодосия Черниговского в с. Янтарном;

мечеть в с. Ровном.

Кроме того, в рамках отопительного сезона на территории Красногвардейского района энергетики выполнили капитальный ремонт 36 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, реконструировали более 56 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи 0,4-6-10 кВ, заменили свыше 9 км проводов распределительных сетей различного класса напряжения и установили 73 опоры, произвели расчистку более 7 км трасс ВЛ. Данные меры направлены на повышение надежности электроснабжения абонентов и сокращение рисков возникновения аварийных ситуаций в сетях.