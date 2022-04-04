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4 апреля 2022, 15:30
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СУДЫ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
Федеральная служба судебных приставов по Северной Осетии арестовала имущество МУП «Моздокские электрические сети» за долги перед «Россети Северный Кавказ»: нежилые производственные помещения и трансформаторные подстанции, а также весь автомобильный парк предприятия. Кроме того, вынесено постановление об ограничении расходных операций по кассе должника с целью взыскания наличных денежных средств.
«Моздокские электрические сети» занимаются передачей электроэнергии и технологическим присоединением к распределительным электросетям в Моздокском районе. Долг предприятия перед компанией «Россети Северный Кавказ» по состоянию на 1 марта текущего года составляет 32,3 млн рублей. В том числе 20,4 млн рублей просроченной задолженности. Весь ее объем на сегодняшний день охвачен претензионно-исковой работой. Материалы по оставшейся части долга готовятся к передаче в судебные органы.
В текущем месяце будет рассмотрена апелляционная жалоба «Моздокских электрических сетей» на решение Арбитражного суда об отмене обеспечительных мер в виде запрета проведения торгов имущества должника. В случае, если жалоба истца не будет удовлетворена, арестованное имущество предприятия будет реализовано в счет погашения долга.
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