ПАО "Ростелеком" в 2022 году планирует выполнение работ на прибрежных участках Петропавловска-Камчатского и Анадыря в рамах проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) между Камчаткой и Чукоткой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростелекома на Дальнем Востоке.

В том числе, уточнил сотрудник пресс-службы, будут выполнены работы по выкладке и заглублению оптического кабеля, а также прокладка кабеля на наземных участках.

На сегодняшний день выполнены проектные работы, проведены общественные слушания и обсуждения по материалам проектной документации в Петропавловске-Камчатском и Анадыре, отметили в пресс-службе.

"Проведены инженерные и морские изыскания трассы прокладки кабеля, получена линейная диаграмма морского дна. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Завершены работы по производству оборудования подводного кабеля, завершена поставка оборудования DWDM в Российскую Федерацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Чукотки Роман Копин в своем Телеграм-канале написал, что "Ростелеком" решает вопрос доставки из Китая кабеля для строительства подводной ВОЛС.

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" планирует летом 2022 года приступить к морским работам в рамках проекта строительства ВОЛС для Чукотки. Оператор уже запустил подводные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) на Сахалин, Камчатку и в Магадан.