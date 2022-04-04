6 – 8 апреля в Центре Абая в г. Атырау пройдет 19-я Северо-Каспийская Региональная выставка «Атырау Нефть и Газ 2022», в которой примут участие более 45 компаний из 11 стран мира.

«Атырау Нефть и Газ 2022» — не просто выставка, это площадка, которая объединяет профессионалов нефтегазовой индустрии, помогает отслеживать тенденции в отрасли и знакомит с последними инновациями, способствует увеличению объема продаж и расширяет географию сбыта нефтегазового оборудования.

Подробную рекламную и техническую информацию о предприятии и выпускаемом оборудовании вы можете получить на стенде №29 ЗАО «ЗЭТО», Центр Абая,просп. Абылхайыр хана, 58.