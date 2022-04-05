Индустриальный парк «Южноуральский» подтвердил соответствие федеральным требованиям и приказом Минпромторга России №1187 включен в федеральный реестр.

«Южноуральский» является специализированным индустриальным парком, резиденты которого выпускают продукцию для крупных национальных и региональных энергосистем. Резиденты обеспечивают строительство и эксплуатацию линий электропередачи.

Якорный резидент индустриального парка АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» является крупным производителем фарфоровых, полимерных и стеклянных изоляторов напряжением от 10 до 1150 кВ. Предприятие введено в эксплуатацию в 1956 году.

Среди продукции двух других резидентов - линейная арматура для высоковольтных линий электропередачи напряжением от 35 до 1150 кВ, а также комплектующие из алюминиевых сплавов для изоляторов.

Резидентам парка удалось создать широкую географию потребления конечной продукции. Среди потребителей продукции такие страны, как ЮАР, Индия, Саудовская Аравия, Италия и др. Резиденты парка постоянно совершенствуют свои технологии для сертификации продукции по международным стандартам.

Челябинская область – в числе лидеров по развитию региональной промышленной инфраструктуры. Включение еще одного индустриального парка в федеральный реестр - результат эффективной работы Правительства Челябинской области. Опыт региона по реализации региональных мер государственной поддержки индустриальных парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров был представлен участникам более чем из 40 регионов в рамках практической конференции, проведенной Минпромторгом России 10 марта в г. Магнитогорске,

- прокомментировал представитель Минпромторга России.

Прибыль резидентов парка от реализации товаров в 2021 году составила порядка 2 млрд рублей. Тем не менее, в погоне за объемами производства мы не упускаем из виду экологическую повестку. Так, мы внедрили систему экологического менеджмента ИСО 14001:2015,

- прокомментировал президент группы компаний ЮАИЗ Андрей Рыжиков.

Челябинская область по итогам 2021 года входит в десятку регионов-лидеров по количеству действующих и создаваемых индустриальных парков и промышленных технопарков: 9 индустриальных парков (3 включены в федеральный реестр), 2 промышленных технопарка.

Фото: molod.gov74.ru