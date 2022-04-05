Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) в Санкт-Петербурге одобрил к реализации проект с объемом инвестиций более 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ОЭЗ "Санкт-Петербург" во вторник.

"Экспертный совет ОЭЗ в Санкт-Петербурге заочно рассмотрел и одобрил к реализации инвестиционный проект с объемом инвестиций более 500 млн рублей. Проект направлен на разработку и выпуск металлических изделий для строительной отрасли", - говорится в сообщении.

Создать в ОЭЗ высокотехнологичное производство по выпуску листовых металлов с покрытием полисилазана для применения в интерьере и экстерьере зданий планирует ООО "БР Инвест". Предполагается также создание в России центра компетенций по производству и исследованию противокоррозионной обработки и сохранению внешнего вида металлических материалов.

Потребителями продукции, согласно проекту, станут строительные компании на рынках жилой и офисной недвижимости, архитектурные бюро, занимающиеся проектированием новых и реновацией старых зданий, дизайн-бюро, занимающиеся проектированием интерьеров (квартиры, дома, офисы, апартаменты и т.д.).

Запуск производства планируется в III квартале второго года реализации проекта. Инвестиции предусмотрены в объеме 564 млн рублей. На предприятии будет трудоустроено 43 специалиста.

ОЭЗ "Санкт-Петербург" - инновационная площадка для реализации крупных бизнес-проектов по разработке и производству высокотехнологичной продукции. На сегодняшний день на двух площадках ОЭЗ - "Нойдорф" и "Новорловская" - зарегистрированы 64 компании.