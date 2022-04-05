Филиал Системного оператора - РДУ Татарстана ввел в промышленную эксплуатацию цифровую систему мониторинга запасов устойчивости (СМЗУ) в контролируемом сечении (совокупность ЛЭП) «Бугульма».

По сетевым элементам, входящим в состав контролируемого сечения «Бугульма», осуществляется передача активной мощности потребителям восточной части энергосистемы Республики Татарстан, а также части потребителей Оренбургской энергосистемы и энергосистемы Республики Башкортостан. Внедрение СМЗУ в контролируемом сечении «Бугульма» стало первым подобным проектом, реализованным Системным оператором в операционной зоне РДУ Татарстана.

Использование СМЗУ для определения максимально допустимого перетока мощности (МДП) при управлении электроэнергетическим режимом энергосистемы Республики Татарстан позволит увеличить степень использования пропускной способности электрической сети в контролируемом сечении «Бугульма» на величину до 9% (100 МВт) без снижения уровня надежности электроснабжения потребителей и обеспечить наиболее оптимальную загрузку и повысить эффективность работы Заинской ГРЭС, Нижнекамской ТЭЦ-1, Нижнекамской ТЭЦ-2, Набережночелнинской ТЭЦ.

СМЗУ — отечественный программно-технический комплекс, разработанный АО «НТЦ ЕЭС» совместно с Системным оператором для расчета максимально допустимых перетоков в электрической сети в режиме реального времени. Система позволяет учитывать текущую схемно-режимную ситуацию в энергосистеме и тем самым обеспечивает дополнительные возможности по использованию пропускной способности электрической сети, загрузки экономически эффективного генерирующего оборудования, выбору наиболее оптимального алгоритма управления режимами энергосистемы без снижения уровня ее надежности и значительно снизить риски ввода ограничений потребителей. В ряде случаев эта цифровая система может стать альтернативой строительству новых ЛЭП.

В настоящее время в ОЭС Средней Волги с учетом реализованного проекта СМЗУ внедрена в 5 контролируемых сечениях (в 3 контролируемых сечениях ОДУ Средней Волги и 2 контролируемых сечениях РДУ операционной зоны ОДУ Средней Волги).