 
Мероприятия

Павел Сниккарс: "Важная задача в электроэнергетике в период высокой турбулентности – сохранить отлаженные за 10 лет механизмы"

Для дальнейшего развития электроэнергетики в текущих условиях важно сохранить выработанные и отлаженные за 10 лет механизмы отрасли, заявил Павел Сниккарс на конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли».

«Безусловно, мы думаем над возникающими вызовами. Но сейчас, в период высокой турбулентности, важная задача – сохранить всё то, что было построено за 10 лет, все разработанные и отлаженные механизмы и инструменты. Кроме того, в настоящее время необходимо освободить компании от лишних издержек, которые возникли в независимости от их деятельности, сохранив при этом нормальные, адекватные параметры развития, которые бы со своей стороны и экономику бы подтолкнули и нашу отрасль поддержали», – сказал он.

Павел Сниккарс подчеркнул, что электроэнергетика выступает и в роли значимого потребителя металлоконструкций, энергетического оборудования, машиностроительного оборудования и топлива.

Также рассуждая о необходимости поддержки высокого уровня электропотребления, замглавы Минэнерго обратил внимание на развитие майнинга.

«Мы поддерживаем любые мероприятия, связанные с ростом электропотребления.  Однако нужно, чтобы этот вид деятельности получил законодательное закрепление. Что касается существующего «стихийного» майнинга, неправильно зарабатывать, пользуясь льготой и частично отнимая у государства средства, которые направляются на поддержку населения», – добавил Павел Сниккарс.

В то же время, по его словам, для развития легального майнинга в России достаточно энергомощностей и потенциальных площадок.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Заместитель генерального директора ПАО 06.04.2022
Заместитель генерального директора ПАО "Россети Центр" Константин Михайленко принял участие в ежегод...
Евгений Грабчак: 06.04.2022
Евгений Грабчак: "Меры поддержки помогут ТЭК обеспечить российскую экономику необходимыми энергоресу...
В Саранске прошла VII Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов 05.04.2022
В Саранске прошла VII Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов "I...
Меры государственной поддержки полимерной отрасли обсудят на Экстренном совещании 05.04.2022
Меры государственной поддержки полимерной отрасли обсудят на Экстренном совещании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно