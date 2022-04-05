Для дальнейшего развития электроэнергетики в текущих условиях важно сохранить выработанные и отлаженные за 10 лет механизмы отрасли, заявил Павел Сниккарс на конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли».

«Безусловно, мы думаем над возникающими вызовами. Но сейчас, в период высокой турбулентности, важная задача – сохранить всё то, что было построено за 10 лет, все разработанные и отлаженные механизмы и инструменты. Кроме того, в настоящее время необходимо освободить компании от лишних издержек, которые возникли в независимости от их деятельности, сохранив при этом нормальные, адекватные параметры развития, которые бы со своей стороны и экономику бы подтолкнули и нашу отрасль поддержали», – сказал он.

Павел Сниккарс подчеркнул, что электроэнергетика выступает и в роли значимого потребителя металлоконструкций, энергетического оборудования, машиностроительного оборудования и топлива.

Также рассуждая о необходимости поддержки высокого уровня электропотребления, замглавы Минэнерго обратил внимание на развитие майнинга.

«Мы поддерживаем любые мероприятия, связанные с ростом электропотребления. Однако нужно, чтобы этот вид деятельности получил законодательное закрепление. Что касается существующего «стихийного» майнинга, неправильно зарабатывать, пользуясь льготой и частично отнимая у государства средства, которые направляются на поддержку населения», – добавил Павел Сниккарс.

В то же время, по его словам, для развития легального майнинга в России достаточно энергомощностей и потенциальных площадок.