Строительство крематория в Чебоксарах в районе Яушского кладбища признан приоритетным инвестиционным проектом, соответствующее распоряжение 1 апреля подписал глава Чувашии Олег Николаев.

«Признать инвестиционный проект «Организация крематория в городе Чебоксары» ООО «Чувашский республиканский крематорий» приоритетным инвестиционным проектом <...> и оказывать ему нефинансовые меры господдержки до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.

Предполагается, что ООО «Чувашский республиканский крематорий» в апреле подаст заявку на предоставление в аренду земельного участка площадью 10 тыс. кв. метров в районе кладбища № 18. Проектная документация должна быть готова к ноябрю, после чего у компании около года на строительство и ввод крематория в эксплуатацию.

«Объем инвестиций в проект строительства крематория (траурного зала и установка двух кремационных линий) составит 185 млн рублей с вводом в эксплуатацию в сентябре 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

О необходимости строительства крематория власти Чебоксар говорят уже давно. В 2017 году мэрия заключила трехлетний контракт с ООО «Экология», однако компания в итоге отказалась строить крематорий, сославшись на высокую стоимость подключения коммуникаций.