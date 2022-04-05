 
Инвестиции (проекты)

Строительство крематория в Чебоксарах признали приоритетным проектом

Строительство крематория в Чебоксарах признали приоритетным проектом

5 апреля 2022, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, ЧУВАШИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: АиФ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
296

Строительство крематория в Чебоксарах в районе Яушского кладбища признан приоритетным инвестиционным проектом, соответствующее распоряжение 1 апреля подписал глава Чувашии Олег Николаев.

«Признать инвестиционный проект «Организация крематория в городе Чебоксары» ООО «Чувашский республиканский крематорий» приоритетным инвестиционным проектом <...> и оказывать ему нефинансовые меры господдержки до 31 декабря 2026 года», — говорится в документе.

Предполагается, что ООО «Чувашский республиканский крематорий» в апреле подаст заявку на предоставление в аренду земельного участка площадью 10 тыс. кв. метров в районе кладбища № 18. Проектная документация должна быть готова к ноябрю, после чего у компании около года на строительство и ввод крематория в эксплуатацию.

«Объем инвестиций в проект строительства крематория (траурного зала и установка двух кремационных линий) составит 185 млн рублей с вводом в эксплуатацию в сентябре 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

О необходимости строительства крематория власти Чебоксар говорят уже давно. В 2017 году мэрия заключила трехлетний контракт с ООО «Экология», однако компания в итоге отказалась строить крематорий, сославшись на высокую стоимость подключения коммуникаций.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АиФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Датский производитель ветрогенераторов Vestas уходит с российского рынка 06.04.2022
Датский производитель ветрогенераторов Vestas уходит с российского рынка
Инвестор ОЭЗ в Петербурге вложит 500 млн рублей в производство металлических изделий 05.04.2022
Инвестор ОЭЗ в Петербурге вложит 500 млн рублей в производство металлических изделий
Мурманская область выделит 180 млн руб. на покрытие сотовой связью популярных турмаршрутов 05.04.2022
Мурманская область выделит 180 млн руб. на покрытие сотовой связью популярных турмаршрутов
На Кубани в ходе строительства первого этапа трассы А-289 возведут 24 мостовых сооружения 05.04.2022
На Кубани в ходе строительства первого этапа трассы А-289 возведут 24 мостовых сооружения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно