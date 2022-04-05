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5 апреля 2022, 16:10
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ СИБИРЬ, ЧИТАЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Сибирь
Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» восстанавливают энергоснабжение жителей Читы после технологического нарушения на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Заречная – Каштак», которое произошло сегодня в 19 часов 58 минут местного времени. У большей части ранее отключенных потребителей уже есть электричество, так как энергетики незамедлительно приступили к работам. Остаются частично отключены жители Железонодорожного, Читинского, Ингодинского и Центрального районов.
К работам привлечено 20 специалистов в составе 4 бригад и 4 единицы спецтехники.
В ближайшее время электроснабжение всех потребителей будет восстановлено полностью.
Восстановительные работы энергетики осуществляют в тесном взаимодействии с МЧС, администрацией города Читы и единой диспетчерской службой региона.
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