Специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» восстанавливают энергоснабжение жителей Читы после технологического нарушения на воздушной линии электропередачи 110 кВ «Заречная – Каштак», которое произошло сегодня в 19 часов 58 минут местного времени. У большей части ранее отключенных потребителей уже есть электричество, так как энергетики незамедлительно приступили к работам. Остаются частично отключены жители Железонодорожного, Читинского, Ингодинского и Центрального районов.

К работам привлечено 20 специалистов в составе 4 бригад и 4 единицы спецтехники.

В ближайшее время электроснабжение всех потребителей будет восстановлено полностью.

Восстановительные работы энергетики осуществляют в тесном взаимодействии с МЧС, администрацией города Читы и единой диспетчерской службой региона.