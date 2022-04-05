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Энергетики филиала "Россети Сибирь" в 22 часа 45 минут местного времени восстановили электроснабжение всех жителей Читы

25 энергетиков в составе 6 бригад с привлечением 6 единиц спецтехники работали над ликвидацией технологического нарушения.  При этом в кратчайшие сроки специалистами "Читаэнерго" были проведены оперативные переключения и запитана большая часть потребителей. Для электроснабжения социально значимых объектов были подготовлены к выезду 3 РИСЭ общей мощностью 500  кВт. Работы по восстановлению электроснабжения не прекращались до момента, пока свет не появился в домах читинцев.

Специалисты энергокомпании продолжают контролировать состояние энергооборудования.  

Напоминаем, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.

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Источник: Россети Сибирь

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