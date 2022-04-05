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"Россети ФСК ЕЭС" в 1,6 раза увеличит выдачу мощности заводу Объединенной металлургической компании для расширения действующих производств

Россети ФСК ЕЭС в 1,6 раза увеличит выдачу мощности заводу Объединенной металлургической компании для расширения действующих производств

5 апреля 2022, 17:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Завершен основной этап реконструкции подстанции 500 кВ «Радуга» для электроснабжения новых производств выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК). Реализуемая компанией в Выксе масштабная инвестиционная программа требует дополнительного объема мощности. В результате объем присоединения вырастет с 373,1 МВт до 613,1 МВт.

Электроснабжение выксунского завода ОМК обеспечивает основной центр питания Нижегородской области – подстанция «Россети ФСК ЕЭС» 500 кВ «Радуга» трансформаторной мощностью 1250 МВА. Для обеспечения мощностью новых производств на энергообъекте установлен дополнительный автотрансформатор на 250 МВА и коммутационное оборудование 500 кВ, построена линейная ячейка открытого распределительного устройства 110 кВ.

В настоящее время ведется пусконаладка устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, интеграция нового оборудования в автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП). Полностью работы будут завершены в третьем квартале 2022 года. Все установленное в рамках расширения подстанции оборудование – российского производства.

ОМК реализует одну из крупнейших в отрасли инвестиционных программ. Среди ключевых проектов в Нижегородской области – комплексная программа развития производства труб малого и среднего диаметра и строительство производства бесшовных труб для нефтегазовой отрасли.

Завод ОМК является градообразующим предприятием моногорода Выкса с населением около 53 000 человек и обеспечивает занятость почти трети жителей. Предприятие является партнером большого числа инфраструктурных проектов в сфере ТЭК, строительства и транспорта. Выксунские трубы применяют в отечественных и международных газотранспортных проектах. Кроме этого, завод обеспечивает колесной продукцией более 2/3 всех российских грузовых и пассажирских вагонов, а также единственный в стране выпускает колеса для скоростных поездов.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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