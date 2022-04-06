Александр Новак возглавил совет директоров "Кавказ.РФ"

Вице-премьер избран председателем главного органа управления института развития Северо-Кавказского федерального округа. Александр Новак курирует развитие СКФО.

Обновлённый совет директоров «Кавказ.РФ» начал свою работу в конце марта. В него вошли Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель Министра финансов Леонид Горнин, заместитель Министра экономического развития Сергей Назаров, заместитель Министра энергетики Павел Сорокин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда Президента в СКФО Владимир Надыкто, генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев и первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.