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Александр Новак возглавил совет директоров "Кавказ.РФ"

Александр Новак возглавил совет директоров Кавказ.РФ

6 апреля 2022, 15:30
Рубрика: Персоны
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, СКФО
Источник: government.ru

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Вице-премьер избран председателем главного органа управления института развития Северо-Кавказского федерального округа. Александр Новак курирует развитие СКФО.

Обновлённый совет директоров «Кавказ.РФ» начал свою работу в конце марта. В него вошли Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый заместитель Министра финансов Леонид Горнин, заместитель Министра экономического развития Сергей Назаров, заместитель Министра энергетики Павел Сорокин, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда Президента в СКФО Владимир Надыкто, генеральный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев и первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман.

«Высокий уровень экспертности представителей совета директоров, широкие компетенции помогут компании стать более устойчивой в новых экономических реалиях. В ведении управляющей компании “Кавказ.РФ” находятся шесть туристско-рекреационных ОЭЗ в составе Северо-Кавказского туристического кластера. В числе первых действующих курортов туркластера – “Архыз”, “Эльбрус” и “Ведучи”. Наша основная задача – дальнейшее развитие инфраструктуры и рост туристической привлекательности СКФО», – отметил Александр Новак.

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Источник: government.ru

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