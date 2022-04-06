Сегодня, 6 апреля, в Москве состоялась рабочая встреча руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев и начальник ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолий Дашкевич.

Главной темой встречи стало подведение итогов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории субъекта.

Так, в прошлом году в Удмуртии по дорожному нацпроекту в нормативное состояние привели 111 объектов. Общая протяженность участков дорожных работ составила 139,6 км. На эти цели было направлено более 2,2 млрд рублей, из них около 780 млн рублей – средства федерального бюджета. Благодаря тому, что 2021 год в республике был объявлен Годом села, в рамках нацпроекта отремонтированы дороги в муниципальных районах и сельских поселениях: обновить удалось 72 таких объекта.

В текущем дорожно-строительном сезоне в Удмуртии запланированы работы на 115 объектах общей протяженностью около 131 км. На эти цели предусмотрено свыше 2,8 млрд рублей, из которых 1,17 млрд – из федерального бюджета.

«Развитие дорог – приоритетная задача, реализация которой возможна только при комплексном подходе, где важно не забывать о пешеходной инфраструктуре. В текущем году ремонт дорог планируем провести на дорогах, ведущих к медицинским учреждениям, социальным объектам, школам и детским садам, школьным маршрутам. Помимо проезжей части предусмотрен ремонт тротуаров. В районных центрах и сельских поселениях также будет проведен ремонт к микрорайонам, где проживают многодетные семьи. Все объекты определялись Главами муниципальных образований с учетом запросов граждан», – рассказал глава республики Александр Бречалов.

Участники мероприятия отдельно обсудили вопрос повышения уровня безопасности на дорогах республики. Количество дорожно-транспортных происшествий на федеральной трассе М-7 «Волга» на территории субъекта снизилось в 2021 году в сравнении с 2020 годом на 15,3%. Также на 28,3% снизилось количество погибших в ДТП и на 9,8% – пострадавших.

«Уверен, что такие показатели связаны с отлаженной работой комиссии по безопасности дорожного движения и своевременными оперативными мерами. Мы со своей стороны будем и дальше поддерживать это взаимодействие и продолжать совместные мероприятия», – подчеркнул Роман Новиков.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность перспективного развития федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в границах Удмуртии и перевод ее в четырехполосное исполнение. В настоящее время вопрос прорабатывается.

В завершение встречи участники обсудили еще два перспективных дорожных проекта: реконструкция автомобильных дорог Ижевск – Аэропорт и Ижевск – Воткинск. В 2022–2023 годах планируется разработка проектно-сметной документации.