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6 апреля 2022, 10:12
Рубрика: Инвестиции
Метки: Vestas, САНКЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика Машиностроение
Источник: ТАСС
Датский производитель ветрогенераторов Vestas покидает российский рынок в связи с ситуацией на Украине. О решении было объявлено на годовом собрании компании, сообщает газета Dagbladet Borsen.
В начале марта компания прекратила всю новую коммерческую деятельность в России. Было также объявлено о приостановке четырех проектов по строительству в России ветрогенераторных установок.
Решение компании означает остановку двух заводов и отказ от обслуживания клиентов в России. Как пояснил генеральный директор компании Хенрик Андерсен, Vestas уходит из России "контролируемо и надлежащим образом" согласно плану по "упорядоченной передаче бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством". По его словам, основное внимание будет уделено обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.
Производитель ветрогенераторов вышел на российский рынок в 2017 году, когда Vestas заключила соглашение с финской энергетической компанией Fortum. Fortum также является единственным клиентом Vestas в России. Объем генерируемой энергии ветряками Vestas, установленными в РФ, составляет более 1 гигаватт.
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