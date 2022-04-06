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Евгений Грабчак: "Меры поддержки помогут ТЭК обеспечить российскую экономику необходимыми энергоресурсами"

Меры поддержки помогут ТЭК обеспечить российскую экономику необходимыми энергоресурсами, заявил Евгений Грабчак на конференции «Российская энергетика: перезагрузка отрасли».

«Меры финансового и нефинансового характера в первую очередь нацелены на то, чтобы электросетевой комплекс, генерация, энергетика работали стабильно, ТЭК в целом продолжал производить необходимые энергоресурсы, надёжно, безопасно и качественно поддерживал экономику на необходимом уровне», – сказал он.

Замминистра отметил, что с учётом того задела, который имеется в электроэнергетике на сегодняшний день, любые потенциальные сложности, связанные обслуживанием и ремонтами, преодолимы.

Он также уделил внимание теме подготовки к прохождению осенне-зимнего периода.

«Приостановка плановых, выездных проверок связана в первую очередь с повышением качества данных, статистики, которые нам передают энергокомпании, выработкой математически выверенных методологий, и, безусловно, с желанием смягчить дополнительную нагрузку на бизнес для активизации его деятельности», – рассказал замглавы Минэнерго.

«Выездные совещания по федеральным округам в рамках подготовки к зиме, которые позволяют детально познакомиться с ситуацией на местах, не будут отменены. Расследования причин значимых нарушений энергоснабжения будут проводиться в обязательном порядке. Кроме того, еженедельные совещания со всеми субъектами энергетики позволят держать руку на пульсе и точечно прорабатывать конкретные задачи», – добавил Евгений Грабчак.

Говоря о массовых нарушениях электроснабжения, замглавы Минэнерго подчеркнул, что малые территориальные сетевые организации с небольшими ресурсами редко могут оперативно провести восстановительные работы.

«Для них затруднительно выполнять социальную задачу по надёжному обеспечению энергоснабжения потребителей, поэтому необходим единый центр компетенций, коим должна стать системообразующая ТСО», – заключил он.

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Источник: Министерство энергетики России

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