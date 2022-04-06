РОТЕК завершил проект по строительству второго газопровода на Челябинской ТЭЦ-2. Работы были выполнены по договору реконструкции сети газораспределения электростанции, в рамках которого осуществлена прокладка газопровода под железнодорожной магистралью ТРАНССИБ без вмешательства в график движения поездов.

Протяженность резервного газопровода составляет 700 метров, однако проект имеет значительную инженерную сложность – подземная часть трубопровода длиной 160 метров проходит под железнодорожным полотном Транссибирской железнодорожной магистрали. В соответствии с требованиями Заказчика и РЖД подземную часть газопровода необходимо проложить без остановки движения поездов на двухпутной железной дороге, при строгом соблюдении мер безопасности в ходе работ. Любая ошибка могла привести к повреждению основания железной дороги, остановке движения поездов и многомилионным штрафам со стороны Российских железных дорог.

Для прокладки газопровода специалистами РОТЕК был применен метод продавливания обсадной трубы диаметром 1020 мм с последующим устройством футляра из изолированной трубы 720 мм и прокладкой газопровода 530 мм. Дополнительно методом горизонтально направленного бурения построена скважина для прокладки 3-х кабельных каналов в пластиковых футлярах.

Проект осуществляется в рамках экологической политики Челябинской области, направленной на сокращение выбросов вредных выбросов в атмосферу одного из ведущих промышленных регионов России. Благодаря использованию газа Челябинская ТЭЦ-2 сократит выбросы в атмосферу более чем на 20%. Челябинская ТЭЦ-2 является одним из ключевых энергетических объектов города и обеспечивает теплом около 450 тысяч человек. Установленная электрическая мощность станции составляет 320 МВт, установленная тепловая мощность – 1 111,8 МВт.

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