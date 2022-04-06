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Госдума приняла закон о направлении средств дорожного фонда на ремонт трамвайных путей

Госдума приняла закон о направлении средств дорожного фонда на ремонт трамвайных путей

6 апреля 2022, 15:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСДУМА, ЗАКОН
Источник: ТАСС

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий возможность направления бюджетных средств из дорожного фонда субъекта РФ на обновление и развитие городского рельсового транспорта. Документ инициирован правительством. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Законом предусматривается возможность направления бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ (муниципального дорожного фонда) на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением контактной сети и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (местного значения).

Бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта РФ могут направляться также на предоставление местным бюджетам из бюджетов субъектов РФ межбюджетных трансфертов в форме субсидий на цели, указанные в Бюджетном кодексе.

Закон разработан в целях достижения показателей и реализации результатов, предусмотренных национальными проектами "Безопасные качественные дороги", "Экология" и "Жилье и городская среда".

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Источник: ТАСС

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