Здание Кашхатау ГЭС

В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро завершился плановый капитальный ремонт гидроагрегатов Зарагижской, Верхнебалкарской и Кашхатау ГЭС. Работы выполнил персонал Кубанского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонтов основного общестанционного оборудования филиала на 2022 год.

В ходе ремонта ГА №2 Зарагижской ГЭС, установленной мощностью 10,2 МВт, восстановлены лопатки, выполнены разборка и ревизия маслонапорной установки направляющего аппарата, отрегулированы турбинные и генераторные подшипники. Проведен ремонт электрической и механической части генератора: систем торможения и регулирования гидроагрегатов, воздухоохладителей генераторов, систем технического водоснабжения и пожаротушения.

Капитальный ремонт ГА №2 Верхнебалкарской ГЭС, установленной мощностью 3,3 МВт, стал первым с начала пуска станции в 2020 году. Работы были проведены на системе охлаждения маслоснабжения генератора, предтурбинном дисковом затворе и уплотнении вала, а также выполнен осмотр состояния рабочих механизмов и проточной части гидротурбины.

Капитальный ремонт ГА №1 Кашхатау ГЭС, установленной мощностью 21,7 МВт, был завершен на 2 недели раньше запланированного срока. Специалисты восстановили цилиндр уплотнения вала турбины, выполнили ремонт лабиринтных уплотнений, лопаток направляющего аппарата и спиральной камеры. На рабочем колесе турбины устранены последствия кавитационного и абразивного износа.

Приемосдаточные испытания гидроагрегатов завершены успешно, все они введены в эксплуатацию.

Плановый капитальный ремонт гидроагрегатов - одно из основных условий подготовки предприятия к периоду половодья и паводка и обеспечению надежной работы гидроэлектростанций в условиях «большой воды». Все капитальные ремонты направлены на повышение безопасности и надежности работы основного оборудования ГЭС.

Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» эксплуатирует 8 гидроэлектростанций общей мощностью 198,1 МВт, в том числе Аушигерскую, Зарагижскую и Кашхатау ГЭС Нижне-Черекского каскада, одну из старейших ГЭС России – Баксанскую ГЭС, а также 4 малых ГЭС. Все гидроэлектростанции – деривационного типа, без регулирующих водохранилищ. ГЭС филиала расположены в 4 административных районах КБР. Их удаленность от центрального офиса составляет от 50 до 100 км.