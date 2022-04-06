"Камкабель" вошел в ТОП-50 лучших работодателей России

«Камский кабель» занял 35-е место в категории «Крупные компании с численностью от 1001 до 5000 человек» в рейтинге лучших работодателей, по данным платформы hh.ru. По критерию оценки «Самые лояльные сотрудники» завод «Камский кабель» оказался на 2-й строке. Это говорит о высоком признании предприятия его работниками, их преданности и ответственном отношении к своему делу.

Распределение участников в рейтинге производилось на основании трех показателей: эффективность HR-подразделений, отношение к компании сотрудников, их готовность рекомендовать ее в качестве места работы друзьям, а также учитывалось мнение соискателей. Лучших работодателей России по версии HeadHunter выбирают с 2010 года. Это крупнейший рейтинг в стране по охвату аудитории и объему исследования. В 2021 году заявку на участие подали 1923 компании, из них 783 стали финалистами.

По результатам рейтинга «Камкабель» получил официальный сертификат, подтверждающий, что предприятие является привлекательным и открытым работодателем, успешно развивающим HR-процессы и собственный имидж.