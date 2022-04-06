Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров провел заседание комиссии по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения Союза машиностроителей России.

Предложения членов СоюзМаш в госпрограмму «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» включают мероприятия по корректировке документов стратегического планирования, развитию импортозамещения, стимулированию производства и применения современных решений, внедрения «умного» городского освещения, созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта и др. Также участники обсудили наилучшие технологии для модернизации систем энерго- и теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения, производственных систем.

«Подготовлен комплекс мер, включающих административные, технологические и финансовые механизмы, реализация которых в значительной мере должна способствовать решению задачи энергосбережения. Наша цель - правильно выстроить приоритеты в этой сфере и задать необходимый темп», - отмечал ранее первый вице-президент СоюзМаш, Председатель Комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Государственная программа до 2035 года - важнейший документ, и консолидированное мнение Союза машиностроителей должно найти в нем отражение. Уверен, низкоуглеродное развитие экономики останется одним из приоритетов государственной политики, и увеличение доли ВИЭ здесь не панацея. Важно найти правильные стимулы для предприятий повышать энергоэффективность и опираться на лучшие доступные технологии и решения», - отметил Андрей Муров.

Актуализация программы повышения энергосбережения и энергоэффективности и расширение горизонта до 2035 года проводятся по поручению Президента России. Ее цель – снизить нагрузку на окружающую среду с учетом принятых Россией международных обязательств по снижению антропогенного воздействия.

«Россети» принимают активное участие в деятельности СоюзМаш России. Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор компании Андрей Муров входит в состав бюро организации и возглавляет комиссию по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности и энергосбережения.