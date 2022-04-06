Столичные власти планируют в ежемесячном режиме индексировать стоимость бюджетных контрактов на строительство, заявил журналистам в среду глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Учитывая непростую экономическую ситуацию недавно было принято решение о ежемесячной индексации стоимости контрактов по бюджетным стройкам. Это позволить снизить нагрузку на подрядчиков и обеспечить бесперебойность работ", — отметил Загрутдинов.

Он пояснил, пока рано говорить о суммах, на которые выросли госконтракты.

"Пересчеты и индексация только начались, цифры и масштабы будут ясны позднее", — добавил Загрутдинов.

По его словам, это станет еще одной мерой поддержки строительной отрасли.

Ранее правительство РФ продлило действие механизма поддержки стройотрасли в части изменения гены госконтракта на строительство и капремонт до конца 2022 года. Речь идет о механизме поддержки, который по согласованию заказчика и подрядчика позволяет увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Изменение стоимости не должно превышать 30%. Заказчик и подрядчик должны заключить допсоглашение для согласования новых условий.

Данная мера поддержки была запущена летом 2021 года из-за удорожания стройматериалов. Она действовала до конца 2021 года.