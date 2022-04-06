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Процедура подтверждения производства продукции в России будет упрощена

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел заседание президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. В рамках встречи обсуждались меры по снижению административной нагрузки на бизнес. В заседании принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В ходе заседания Михаил Мишустин рассказал о мерах, которые Правительство в условиях санкций предпринимает для снижения административной нагрузки на бизнес. Так, подписано Постановление, продлевающее с одного года до трёх лет срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории России.

Те документы, что сейчас уже на руках, продлеваются ещё на год

- уточнил глава Правительства.

Помимо этого вся процедура оформления соответствующих документов будут переведена в электронный формат.

Предприниматели, Торгово-промышленная палата и Министерство промышленности и торговли будут это делать посредством Государственной информационной системы промышленности

- рассказал Михаил Мишустин.

Ещё одно решение Правительства направлено на поддержку тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие.

На текущий год повысим с 80 до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счёт субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию. Ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей. Этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки и реализации конструкторских идей

- отметил премьер-министр.

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Источник: Минпромторг России

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