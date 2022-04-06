Резервный канал связи в Ненецком АО появится в конце 2023 года

Прокладка альтернативного канала связи в Ненецком автономном округе завершится в четвертом квартале 2023 года, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

Магистральный волоконно-оптический кабель ПАО "Ростелеком" обеспечивает абонентов Ненецкого автономного округа услугами интернета, телевидения, а также телефонной связи. Канал связи, идущий из Республики Коми, является единственным.

"Не могу не отметить, что строительство резервного канала связи - это главный наш стратегический проект. Сейчас идет прокладка волоконно-оптической линии в сторону Харьяги. Планируем ввести канал в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО Антона Лебедева.

Услуги связи в Ненецком округе предоставляются с использованием единственного наземного оптоволоконного канала Усть-Цильма - Нарьян-Мар, общая протяженность которого составляет более 330 км. Резервную магистраль проложат по направлению Печора - Усинск - Харьяга - Нарьян-Мар. На единственной волоконно-оптической линии связи несколько раз в год происходят обрывы, в этом случае в НАО возникают серьезные перебои с интернетом и телефонной связью.

Глава НАО Юрий Бездудный отметил, что для региона важно, чтобы жители не чувствовали цифрового неравенства, поэтому все, что связано с коммуникациями и цифровизацией, власти региона держат на особом контроле.