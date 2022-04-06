«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») установила аккумуляторные батареи и выпрямительно-зарядные устройства на подстанциях 220-500 кВ «Курдюм» и «Хопер». Новые источники питания в случае аварийных режимов обеспечат до трех часов бесперебойного электроснабжения систем управления энергообъектами, что позволит ликвидировать сбои в работе энергосети и свести к минимуму негативные последствия для потребителей.

Аккумуляторные батареи используются на подстанциях в качестве резервных источников питания. Основная их задача – в случае прекращения подачи электроэнергии обеспечить работу устройств релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики. Эти системы предназначены для защиты подстанционного оборудования и ЛЭП от коротких замыканий.

На объектах, взамен устаревшего оборудования, были установлены 3 комплекта аккумуляторных батарей. Современные устройства более компактны, безопасны и надежны, так как химические вещества содержатся в герметичных банках, исключающих вредные испарения в окружающую среду. Новое поколение аккумуляторов произведено в России и имеет срок службы не менее 20 лет.

Подстанция «Курдюм», установленной мощностью 1242 МВА, является единственным центром питания 500 кВ в Саратовской области. Объект обеспечивает транзит 40% от общего объема электроэнергии по территории Саратовского региона, а также осуществляет переток электроэнергии в энергосистемы юга и центра. Подстанция 220 кВ «Хопер», установленной мощностью 125 МВА, отвечает за энергоснабжение потребителей города Балашов, среди которых компрессорные станции ПАО «Газпром», а также предприятия агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры.