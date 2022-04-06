Совет директоров Московской объединенной энергетической компании (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") на сегодняшнем заседании одобрил список кандидатов для избрания в новый состав совета. Об этом говорится в сообщении компании.

В список вошли 13 кандидатов, 11 из которых являются членами действующего совета директоров. В частности, речь идет о заместителе начальника департамента "Газпрома" Романе Абдуллине, замглавы управления "Газпрома" Ирине Коробкиной, заместителе начальника управления - начальнике отдела "Газпрома" Александре Рогове, управляющем директоре МОЭК Денисе Башуке, директоре по развитию и тепловому бизнесу "Газпром энергохолдинга" Александре Шипачеве и заместителе мэра Москвы Петре Бирюкове. В совет директоров МОЭК также могут быть переизбраны генеральный директор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров, первый замглавы компании Павел Шацкий, а также заместители генерального директора Заурбек Джамбулатов, Евгений Земляной и Альберт Бикмурзин.

Кандидатами в совет директоров МОЭК также стали директор по производству "Газпром энергохолдинга" Михаил Федоров и начальник отдела "Газпрома" Елена Химчук.

МОЭК выполняет функции единой теплоснабжающей организации Москвы. Компания обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение города в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго". Деятельность компании включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии. Основным акционером МОЭК является "Газпром энергохолдинг".